Este es el motivo por el que le suspendieron la cuenta de Instagram a Yailin “la más viral”

Si bien el 2023 se convirtió en madre de Cattleya, hija en común que tuvo con Anuel AA, el final del año estuvo marcado por los escándalos para Yailin “la más viral”, quien luego de varios polémicos episodios protagonizados con Tekashi69 decidió pone fin a su turbulenta relación sentimental con el rapero. Es por ello que el mayor deseo de la dominicana era comenzar bien el 2024, sin embargo, arrancó con un tropezón ya que le suspendieron la cuenta de Instagram de su nuevo emprendimiento.

"Adiós 2023 no me quejo de nada, fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida. Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud positiva para vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque sé que Dios estará conmigo como siempre", escribió la cantante en sus redes sociales para dar la bienvenida al nuevo año.

La foto que compartió Yailin "la más viral" junto a su hija Cattleya, en su mensaje de fin de año. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

Yailin “la más viral” había anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto, la venta de un jabón íntimo con el que apuesta consolidarse en el plano empresarial. No obstante, luego de haber dado a conocer esta noticia, informó que le cerraron la cuenta de Instagram donde promociona su nuevo producto. "Me suspendieron la cuenta del jabón íntimo. Seguiremos tomando órdenes", escribió la artista en su cuenta oficial personal.

Cabe recordar que la cantante, quien hace unas semanas había lanzado también su propia línea de ropa deportiva fue encarcelada en una cárcel de Florida durante los últimos días del 2023 por una denuncia de violencia doméstica que interpuso su expareja Tekashi69, con quien hace algunas horas atrás tuvo un fuerte cruce de mensajes a través de sus redes sociales, confirmando su separación.

Yailin "la más viral" también ha incursionado en el diseño de ropa deportiva. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

Tras salir en libertad, la dominicana y el rapero habían reaparecido juntos y muy enamorados en un club nocturno, pero a los pocos días la cantante compartió en sus historias de Instagram que se encontraba soltera, comenzando así la pelea virtual con Tekashi69.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa' la gente que va crear su noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades Nunca pude entender, La Yai necesita mucha ayuda psicológica y terapia", escribió contestó el rapero.

Asimismo, el cantante mexicoestadounidense publicó unos videos donde aparecía Yailin acusándolo de tener relaciones sexuales con sus amigas y conversaciones secretas con otras mujeres. Por su parte, la madre de Cattleya se defendió diciendo que esos videos eran viejos, asegurando que ella había tomado la decisión de separarse del rapero.