Tras su reconciliación, Yailin “la más viral” y Tekashi69 vuelven a pelear en público

Luego del escándalo por supuestas agresiones físicas, hace solo unos días, Yailin “la más viral” y Tekashi69 reaparecieron mostrándose juntos y muy enamorados durante una salida nocturna. Ahora, tras su reconciliación, la polémica pareja volvió a pelearse en público cruzándose fuertes mensajes a través de sus redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, Yailin “la más viral” anunció que se encontraba soltera. En respuesta a esta publicación de la dominicana, Tekashi69 utilizó el mismo canal para confirmar su separación y agradecer de alguna manera que se terminó la relación con la cantante debido a que es muy celosa.

"Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa' la gente que va crear su noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades Nunca pude entender, La Yai necesita mucha ayuda psicológica y terapia", escribió el rapero.

Luego de este mensaje, Tekashi69 compartió un video en el que mostraba como Yailin “la más viral” lo acusaba de tener relaciones sexuales con sus amigas y tener contactos en privado con otras mujeres. Por su parte, la mamá de Cattleya contestó con otra publicación asegurando que el mexicoestadounidese lo que hacía es subir videos viejos para para dejarla mal parada ante la opinión pública.

Aclarando que ya tomó la decisión de terminar con él cantante, Yailin lo cuestionó por haberse quedado con ella todo este tiempo si es que pensaba que estaba “loca”. "Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa página o porque no hablas del show de La Vega (República Dominicana) donde fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo", escribió la artista dejándole otro contundente mensaje a Tekashi69. "Papito, aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita", concluyó la intérprete de “Narcisista”.