Las sorprendentes acusaciones de Julio César Chávez Jr contra su padre

El joven boxeador Julio César Chávez Jr, arremete nuevamente con su padre. Esta vez sus declaraciones subieron de tono, pues lo llamó “basura” y además reveló que Julio César Chávez ejerció violencia contra su madre, motivo por el cual aseguró que no piensa dejarse ni de él ni de nadie.

"Hay gente a la que se les mueren los hijos o están en la cárcel y los van a ver. Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz", señala en los primeros segundos del clip de un material de Youtube llamdo El Boxglero.

Julio César Chávez Jr arremete contra su padre.

A pesar de que en reiteradas ocasiones Julio César Chávez le ha pedido a su hijo Julio César Chávez Jr. que pare de señalarlo y de supuestamente decir mentiras, el joven boxeador no ha cedido y cada vez son más las revelaciones que hace de manera pública.

Estas acusaciones han causado un gran revuelo en el mundo del boxeo y en la sociedad en general. Muchos se preguntan qué hay detrás del conflicto familiar que se ha salido de control. La relación entre Julio César Chávez Jr y su padre ha sido tumultuosa desde hace años, con constantes altibajos y desacuerdos públicos.

Julio César Chávez Jr es conocido por ser un boxeador talentoso, pero también por sus polémicas fuera del ring. Ha tenido problemas con las autoridades por consumo de drogas y ha protagonizado varios escándalos mediáticos. Sin embargo, estas acusaciones contra su padre son quizás las más impactantes hasta el momento.

Mira el video

La figura de Julio César Chávez es venerada en México y en el mundo entero. Es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y ha sido un ídolo para muchas generaciones. Por eso resulta aún más sorprendente escuchar a su propio hijo hacer estas graves acusaciones en su contra.