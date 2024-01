Irreconocible: así luce hoy la maestra Tronchatoro de Matilda

Hay ciertas películas que resisten con el paso del tiempo, al punto de convertirse en piezas icónicas del cine de Hollywood. Una de ellas es Matilda, filme estrenado en 1996 y con el protagónico de Mara Wilson, que contó con inolvidables personajes como por ejemplo la malvada Tronchatoro.

Matilda es una de esas películas que se puede ver a cualquier edad que siempre va a ser igual de entretenida y seguramente nos hará sonreír. La razón tiene que ver con los entrañables personajes que tuvo la ficción, algo imposible de olvidar.

La malvada maestra Tronchatoro en la película Matilda.

Pero a pesar de que reproduzcamos una y otra vez la película, los actores ya no lucen como hace 27 años. Uno de los ejemplos de personajes que cambiaron drásticamente es Pam Ferris, la actriz alemana que interpretó a Tronchatoro.

En la película, la inocencia de la protagonista, sumada a los problemas que afronta día a día en su entorno familiar y escolar, hicieron que la pequeña desarrolle poderes extraordinarios para defenderse. Y una de esas personas de las que tenía que defenderse era la malvada directora.

El personaje de Tronchatoro pasó tanto a la inmortalidad que hoy se utiliza hasta como un meme con la escena en la que obliga a Bruce a terminarse una torta de chocolate, o mismo cuando revolea a una de las amigas de Matilda por los aires.

Pam Ferris actualmente tiene 75 años. Nació en la ciudad alemana de Hannover en 1948, y es hija de padres galeses. A sus 13 años, la familia se mudó a Nueva Zelanda y, siete años más tarde, se mudó al Reino Unido, donde desarrolló su carrera.

Pam Ferris, la actriz que hizo de la recordada Tronchatoro.

Si bien es reconocida en el ambiente actoral por su papel de Agatha Trunchbull en Matilda, participó de series y películas como Connie, Hardwicke House, Oranges Are Not the Only Fruit, Where the Heart Is, Paradise Heights, Rosemary & Thyme y Jane Eyre y Children Of Men.