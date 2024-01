El radical cambio de look al que se sometió Dua Lipa

Dua Lipa es sin dudas una de las personalidades más influyentes del mundo. Habiendo logrado un éxito abrumador dentro de la música durante los últimos años, hace poco se trasladó al mundo de la actuación para incursionar en Hollywood y también es toda una referente dentro de la moda. Es por eso que, como su imagen resulta ser algo tan importante y crucial, ahora sorprendió a sus seguidores con un controversial cambio de look que enamoró a todos.

Luego de haber pasado por el gran éxito de taquilla de Barbie, el filme protagonizado por Margot Robbie y dentro del cual Dua Lipa es parte del elenco, ahora la cantante espera por el estreno de la nueva película Argylle, la cual protagoniza junto a Henry Cavill.

Dua Lipa se sometió a un importante cambio de look.

El próximo 2 de febrero será el estreno de este nuevo filme que tiene en su agenda la intérprete de Don't start now, teniendo en cuenta que ya compartió un gran adelantó de cómo la veremos en este próximo proyecto cinematográfico.

En este contexto, ya pensando en su nueva película, Dua Lipa sorprendió al subir un álbum de fotos en Instagram que rápidamente superó los 2 millones de likes y logró más de 9 mil comentarios elogiando su nueva apariencia.

Al parecer, el nuevo color de cabello de la cantante sería una peluca, ya que en una de las imágenes se puede notar la rejilla que suelen tener el material para amoldarse sobre la cabellera natural. Es sin dudas un look que le queda genial a pesar de ser sólo un accesorio.

Queda en evidencia que esta nueva apariencia le queda perfecto a Dua Lipa como también el maquillaje audaz que lució con gloss en los labios, contorno en la mejilla y un color azul que resaltó perfectamente sus ojos. Los fans quedaron encantados con sus imágenes.

Dua Lipa se sometió a un importante cambio de look.

Si bien dentro de la industria del entretenimiento es común ver diferentes cambios de looks para renovar apariencias y demás cuestiones estéticas, en el caso de la cantante británica siempre ha mantenido su cabellera negra como punto característico.