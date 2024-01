Cameron Diaz y su nueva faceta como influencer del vino

Desde que Cameron Diaz decidió alejarse de Hollywood, en el año 2015, le dedicó su tiempo y vida a su familia y también se centró en cumplir sus sueños más personales. Hoy la famosa actriz se dedica por completo como influencer culinaria y también del vino.

Cameron Diaz supo lo que quería hace mucho tiempo cuando contrajo matrimonio con el músico Benji Madden y luego tuvieron a su primera hija Raddix Madden, mediante un proceso de alquiler de vientre. En ese momento tenía 40 años y decidió darle paso a sus prioridades dejando atrás su carrera profesional en el mundo del cine.

Cameron Díaz y su socia de Avaline.

Hoy a sus 51 años, Cameron Diaz es socia de la marca del vino Avaline y juntas han demostrado que el emprendimiento ha tenido un éxito rotundo. Además como imagen la actriz resulta todo un boom en materia de marketing. “Es simplemente un momento diferente en mi vida. Ahora estoy aquí y esto es lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Tener una familia, estar casada y tener nuestro pequeño núcleo, es simplemente lo mejor”, señaló Cameron Diaz en una pasada entrevista, quien además aseguró que las mujeres se deben enfrentar a mayores riesgos que tienen que ver con presiones y expectativas.

En esta nueva faceta, Cameron Diaz utiliza la cocina como una manera de promocionar su producto que proviene de viñedos de España, Francia, Italia y Grecia. La actriz prepara comida saludables y además conecta con su ser interior a través de la cocina y todas las propuestas que se complementan perfectamente con su marca de vino.

“Soy absolutamente una víctima de todas las objeciones y explotaciones sociales a las que están sometidas las mujeres. Yo misma me he creído en todas ellas en ciertos momentos. Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarte a ti mismo y juzgarte contra otros marcadores de belleza. Ahora soy salvaje, como un animal salvaje, soy una bestia”, dijo.