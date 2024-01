Lucero no se guardó nada y estalló en contra de quienes le inventan un novio todos los días

Lucero se cansó de que la prensa y el público le busquen un romance todos los días. Para ella es innecesario que la gente se preocupe por “su vida amorosa” y sea un tema de conversación en los medios de comunicación y entre sus fanáticos. Desde que se separó del empresario Michel Kuri, tras mantener un noviazgo de 10 años, ella goza de su soltería y está contenta.

En este tiempo muchos señalan que Lucero se reconciliaría con su ex novio e incluso han llegado a sospechar de que ella y su ex Manuel Mijares, con quien mantiene una gran relación como padres y en el escenario también podrían volver dentro de poco y no es así.

Lucero pide que respeten su privacidad.

Ahora sostienen que Lucero podría tener un supuesto romance con José Ron, su coprotagonista en la serie de televisión “El gallo de oro", transmitida por la plataforma Vix. Y es que fue notoria la química que surgió entre ellos y en los últimos meses los rumores no se detienen.

Fue por ello que Lucero publicó un Twit para que dejen de insistir y meterse en la vida amorosa de las personas. “A fuerza tengo que tener novio en mi vida? Por qué cuando no tengo pareja inventan lo que sea en todo momento acerca de mi vida amorosa nada más porque sí. Pregunta seria”.

Lucero estalló en redes sociales.

De hecho, la propia Lucero tuvo que aclarar que con José Ron tiene una amistad “padrísima”, y no solo con él sino con todos los demás actores, pues lo que hay es admiración y mucho respeto en lo profesional.