Por qué Heidi Klum aseguró sus piernas por diferentes precios: cuánto salen

Si hay que hablar de supermodelos exitosas mundialmente, uno de los principales nombres que se nos viene primero a la cabeza es el de Heidi Klum. La alemana es uno de los grandes íconos de las pasarelas, lleva años triunfando y hoy, a sus 50 años, sigue siendo toda una referente dentro del rubro. Por eso quizá en algún momento decidió asegurar sus piernas por una suma multimillonaria, aunque a muchos les sorprenda este dato.

Tiempo atrás, Heidi Klum sorprendió a todos luego de presentarse en el reconocido programa The Ellen DeGeneres Show y ha contado algo que hasta ese momento se desconocía de ella. Y es que sin dudas, la noticia fue tan extraña como contundente.

Heidi Klum aseguró sus piernas por una increíble fortuna.

Entonces comentó que sus piernas están aseguradas, tal y como han hecho muchas famosas, pero lo curioso es que una de sus piernas lo está por un valor más alto que la otra. Eso quizá es el otro dato fuerte dentro de su novedad.

Casada con el cantante de Tokyo Hotel y madre de cuatro niños, la modelo reveló que en un principio sus piernas iban a ser aseguradas por 1,2 millones de euros cada una pero el perito vio algo en ellas que le echó para atrás.

"Cuando era joven me caí con un vaso y tengo una gran cicatriz sobre la rodilla izquierda", reveló Heidi Klum en una anécdota también desconocida por muchos. Luego agregó: "Me suelo poner tanto autobronceador que no se me ve".

Entonces detalló que su pierna derecha fue asegurada por un 1,2 millones de dólares y la izquierda, por 1 millón. Justamente esta cicatriz que mencionó sobre su pierna izquierda fue la que hizo que baje el precio respecto a la otra.

La curiosa razón por la cual las piernas de Heidi Klum valen diferente.

Entre los famosos que también aseguraron sus piernas se encuentran David Beckham, Taylor Swift o Mariah Carey, algo que hicieron por vivir de su físico. Cualquier caída o golpe les puede suponer un parón y estos seguros les aseguran seguir ganando dinero.

Heidi Klum sabía que la cotización del agente podía cambiar por esta cicatriz. Sin embargo, aunque para muchos de nosotros se trate de detalle minúsculo, la modelo prefiere mantenerlo oculto y por eso utiliza diferentes técnicas para que no se note tanto.