Polémica: Matthew Perry se aferró a su adicción a través de una app de citas

Hace dos meses el actor de la famosa serie de los 90 “Friends”, Matthew Perry, fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles. Ahora después de una intensa investigación para hallar el verdadero motivo de su muerte, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles determinó que la sangre del artista dio positivo a ketamina, un medicamento usado para tratar la depresión y la ansiedad.

Sin embargo, esta información sobre la autopsia de Matthew Perry no causó tanta impresión ya que el día de su muerte, el pasado 28 de octubre, se especulaba que la causa principal había sido un exceso de fármacos, pues él mismo ya había admitido su adicción a estas sustancias.

Matthew Perry falleció a los 54 años.

Lo que sí generó revuelo fue la manera en cómo Matthew Perry conseguía la ketamina. Recientemente salió a la luz, gracias a una fuente del Daily Mail, que el actor usaba una app de citas para conocer a mujeres que lo ayudaran con su adicción. Salía con ellas y luego les preguntaba “¿puedes conseguirme algo?”.

Matthew Perry era usuario de la aplicación Raya, donde captaba a mujeres entre 21 y 25 años, para que después de una salida le consiguieran oxycontin, un analgésico muy fuerte que a él le resultaba eficaz e incluso señalaba que era “su salvación”, pues dependía del fármaco.

Matthew Perry era usuario de una app de citas.

Estas mujeres no tenían ni idea de que Matthew Perry pudiera estar hundido y con las horas contadas. El actor aprovechaba que no estaba en un centro de rehabilitación y además en su casa el equipo de seguridad no revisaba a estas mujeres.