Ruby Wax, de ser la más buscada en los '90 a lucir irreconocible

Hay veces que la pregunta “¿qué es de la vida de tal famoso o famosa?” invade la mente de la audiencia de la televisión, principalmente la de la última década del milenio pasado. Por fortuna y gracias a las redes sociales, hoy se puede ver a una actriz de las más buscadas de los ’90 que luce totalmente irreconocible.

Ruby Wax es una intérprete de las que más tiempo apareció en las pantallas de Estados Unidos, ya sean chicas o grandes, gracias a títulos como La profecía III (1981), Girls on Top (1985), Romance en el expreso de Medio Oriente (1985) y The Borrowers (1997), entre otros éxitos.

Nacida en Evanston, Illinois, el 19 de abril de 1953, se formó en el Reino Unido y trabajó en grandes compañías, ganando mucha experiencia y experimentando otras facetas, como la televisión y la radio, impulsada por su histrionismo. Su carrera fue prolífica tanto como actriz, ya sea en el teatro o en el set de filmación, como productora, presentadora y hasta como entrevistadora, pero hubo un momento en que tuvo que parar.

Ruby necesitó alejarse de la alta exposición para cuidar su salud, tanto mental como física, y eso le permitió canalizar su ser en otras producciones. Empezó a escribir libros y a producir obras de teatro para otros, así como también incursionó en el stand up como una manera de hacer catarsis y compartirla con su público.

“Una de las cosas que he comprendido a lo largo de estos años, no solo trabajando en estos temas de salud mental sino también mediante mis monólogos, es que muchos piensan que como la depresión en algunos casos va y viene no es una enfermedad. Es algo que entendí escuchando a la gente. Me pasó al final de un show –yo habitualmente abro el micrófono al público- en el que se habló, entre varias cosas, sobre qué era peor, si el cáncer o la depresión. Y yo siempre les digo: ‘Es peor la depresión, porque no se ve’. Puede que la mayoría no lo crea así”, le dijo a la BBC en una entrevista.

Actualmente, Wax usa las redes sociales para seguir “actuando”, y es mediante su cuenta personal de Instagram que, a sus casi 71 años, sigue mostrándose vigente, ahora como toda una generadora de contenido, mientras le deja a las nuevas generaciones aquel lugar que supo tener en los últimos años del Siglo XX.

Recientemente posteó un video de sus vacaciones en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, mostrando su esplendida silueta. “Acá es donde estoy, está la playa y luego me ducho también en el balneario y siempre me cambio donde todos puedan verme”, le dijo a la cámara con ese histrionismo que la llevó tan lejos y tan alto.