Lupillo Rivera sorprende revelando cuanto duró su romance con Belinda

Lupillo Rivera y Belinda trabajaron juntos en el reality show “La Voz de México”, donde surgieron rumores de una posible relación sentimental entre ambos. Sin embargo, ninguno de los artistas confirmó la información, aunque en principio, el cantante dijo haber tenido algo con la rubia aunque tiempo después se retractó asegurando que solo los unió una linda amistad. Ahora, el tío de Chiquis Rivera sorprendió a todos revelando cuanto duró el romance con la actriz de “Bienvenidos a Edén”.

Si bien Belinda se ha mantenido hermética sobre el asunto, hace unos días Lupillo Rivera confirmó el romance entre ambos. Ahora que el cantante se encuentra en el reality show “La Casa de los Famosos” habló claramente de idilio con la cantante. "Sí, anduve con ella. Tuve la oportunidad de estar con ella y conocerla. Es una mujer hermosa y mucha gente la puede criticar y hablar malas cosas de ella. Así es cuando andas con una mujer muy guapa", expresó aclarando que su historia de amor con la artista duró 6 meses, aunque no quiso dar detalles del motivo por el que terminaron. "Por cosas de la vida, soy caballero y no me acuerdo", dijo.

Lupillo Rivera confesó que mantuvo un romance con Belinda durante 6 meses. Foto: Getty Images

Asimismo, confesó que Belinda le bloqueaba a las mujeres que lo contactaban a través de sus redes sociales. "Lo que pasa es que viene un momento donde le tienes confianza a la mujer, ¿no? Y yo... 'el celular ahí está'. Y salía algo Belinda decía: 'oye, ¿por qué esta muchacha te mandó un mensaje? Le respondía: 'oye, es que la saludé el otro día en un show de radio y lo que sea y le siguió'. Ella contestaba: 'entonces, andas muy amable'", relató el cantante.

Lupillo Rivera comentó que Belinda le controlaba el teléfono. Foto: Instagram/ Lupillo Rivera

Cabe destacar que Belinda solamente hizo pública su relación con Christian Nodal, y tras su separación, ha mantenido en privado sus relaciones amorosas, si es que las tuvo.