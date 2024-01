Cómo será el ambicioso proyecto de Matt Damon y Ben Affleck que entusiasma a todo Hollywood

Hay combinaciones que, para Hollywood, son explosivas y generan una expectativa que pueden llenar las salas de cine. Entre estas está la dupla compuesta por Matt Damon y Ben Affleck, que actualmente trabajan en un ambicioso y nuevo proyecto que entusiasma a todo el ambiente.

Que estas dos leyendas vivientes del cine norteamericano se junten ya es garantía de un producto interesante. Es que estos grandes amigos, del set y de la vida, conocen los talentos de cada uno y la manera de explotarlos, y más cuando la historia fuente les interesa.

En esta oportunidad no se trata de una producción para la pantalla grande, sino que la gigante de los catálogos on demand Netflix les presentó un nuevo proyecto del que se vieron seducidos, y en el que cada uno ocupará un rol diferente, pero nada que no hayan hecho antes.

Según The Hollywood Reporter, Animals es el nombre de la película que la N roja sumará a su catálogo de producciones originales, y contará con el trabajo de guión de Connor McIntyre y Billy Ray. En ella, Ben Affleck se encargará de la dirección mientras que Matt Damon será quien la protagonice.

El filme será un thriller policial sobre un político y su esposa que deben hacerle frente al secuestro de su hijo mientras está en medio de la carrera por la alcaldía. Rodeados de enemigos por todos lados, el matrimonio deberá hacer todo y más por salvarlo.

También hay que mencionar que Affleck y Damon no solo llevarán adelante sus respectivos roles, sino que figurarán como productores de la película a través de su estudio, Artists Equity. Esto les permitirá participar en las ganancias que la producción genere dentro de la plataforma sin comprometer su salario por el rol que ocupan en la misma.

La última vez que el dúo trabajó en conjunto fue en Air, largometraje que recrea la época en la que Nike firmó con Michael Jordan antes de sea la máxima figura de la NBA, basada en hechos reales. Ahora, la acción volverá a reunir a dos tipos rudos de Hollywood y el mundo está esperando su estreno.