Livia Brito enseña su costado espiritual y hace revelaciones en sus redes sociales

Livia Brito estuvo muy activa en sus cuentas oficiales y sus publicaciones se viralizaron en la web. Además, las mismas se volvieron tendencia al ser levantadas por los principales portales de noticias del espectáculo. Lejos de los brillos de la actuación, la actriz nacida en la ciudad de Ciego de Ávila, Cuba, enseñó su faceta más espiritual.

La primera publicación a la que hacemos mención, fue realizada por Livia Brito en las famosas historias de Instagram. Allí la talentosa actriz compartió un mensaje que dejó sin palabras a más de uno. La misma tiene que ver con el amor y sobre una realidad que es muy cierta.

Uno de los mensajes que publicó Livia Brito.

El mensaje que publicó Livia Brito dice: “Si das mucho, es porque eres mucho. Cada vez compruebo más que cuando alguien no sabe darte la cantidad de amor que buscas es porque tal vez no lo tiene dentro. No se le puede pedir peras al olmo”. Recordemos que ella se separó el año pasado de su prometido y el sueño de casamiento y familia quedó desecho.

El segundo posteo que hizo Livia Brito en la mencionada red social de la camarita, consiste en un carrusel de fotos de ella junto a su mascota. Además, en la descripción se puede leer una tierna dedicatoria que le hizo a su hijo perruno. El mensaje dice: “Sabes que eres afortunada cuando te siguen 4 patitas por toda la casa ¿Cuál es tu animal favorito bebé? Los leo”.

Livia Brito es amante de las mascotas.

Esta publicación que realizó Livia Brito cuenta hasta el momento con miles de reacciones y mensajes de sus seguidores de todas partes del continente. “También somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te quiero y te admiro mucho”, fue uno de los mimos que recibió la actriz protagonista de la telenovela Minas de pasión.