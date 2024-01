Por qué Ryan Gosling le prohibió a sus hijas ver la película Barbie

Hay actores que se enorgullecen de los papeles que realizan al punto de que quieren que sus hijos vean el trabajo en el que participaron, y más si fue en un protagónico. Sin embargo, este no parece ser el caso de Ryan Gosling, ya que le prohibió a sus hijas ver la última película en la que trabajó, Barbie.

Aquel gran monstruo que escribió y dirigió Greta Gerwig, que arrasó la taquilla del 2023, motivando a que la gran mayoría de los que pagaron su entrada al cine luzcan un accesorio o directamente todo un outfit de color rosa, y que recaudó más de 1.442 millones de dólares… Como para que no sea un trabajo del que enorgullecerse.

Aún así, Gosling tiene sus reparos cuando se trata de sus hijas. Es verdad que lo enorgullece su papel de Ken y la labor de todo el cast encabezado por Margot Robbie, quien fue la mismísima Barbie, pero aún tiene prohibido que sus pequeñas la vean.

Es bien sabido que Ryan y su esposa, la actriz Eva Mendes, tratan de resguardar lo más que pueden a sus niñas Esmeralda, de nueve años, y Amanda, de siete. Uno de los ejemplos de este cuidado es que rara vez se los muestra juntos en algún evento oficial, y a las infantes solo se las pudo ver en fotos de los paparazzis, ya que no asisten a los eventos ni a las alfombras rojas.

Noticias Relacionadas Cuáles son las peleas que tienen Eva Mendes y Ryan Gosling para educar a sus hijas

Ante esto, que Barbie fuera catalogada como una cinta apta para mayores de 13 años es el primer punto por el que Gosling no quiera que sus chicas la vean aún, pero no es el único motivo. Es que el actor no considera buena idea “ver a tu padre como Ken”, y no solo eso, sino que agregó: “No sé qué edad es una buena edad para ver a tu padre hacer eso”.

Esto entra en una contradicción ya que, durante el proceso de rodaje, las jóvenes “han visto pequeñas partes y vinieron al set un día que hice un gran número musical”, recordó. Además del hecho que Ryan aceptó el papel ya que lo consideraba “una forma de hacer algo tanto para ellas como con ellas”.

Gracias a lo expuesto, se puede inferir que el accionar de Gosling, con el apoyo de Mendes, marca los principios que decidió establecer en su vida como padre. Y más allá de que ama su trabajo y está orgulloso de su Ken, la labor de papá de Esmeralda y Amanda es uno que no va a descuidar.