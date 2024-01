Luis Miguel enfrenta una nueva polémica: tendría otro hijo

Después de que Luis Miguel protagonizara una polémica con su ex pareja Aracely Arámbula, debido a que la actriz lo demandó ya que no había pagado la pensión de sus dos hijos, ahora surgió por las redes que el Sol de México al parecer tendría un hijo no reconocido.

En todas las plataformas digitales como Tik Tok, X y Facebook corrió como pólvora la noticia de que Luis Miguel no solo es el padre de Michelle Salas, y Daniel y Miguel, hijos de Aracely Arámbula, sino que tiene un supuesto hijo varón. Aunque se desconoce si las pruebas son verdaderas, el parecido es increíble.

Una de las fotografías de Luis Miguel que circula por redes.

A través de Tik Tok un usuario de nombre Christopher Tornel publicó algunas imágenes en las que asegura que su madre salía con Luis Miguel. En las fotografías la madre del joven aparece abrazada en diferentes momentos con El Sol de México. “Mi mamá y sus fotos antiguas”, señala Christopher Tornel.

Además el joven llamó la atención de todas las redes ya que después de colocar el click de las imágenes de su madre junto a Luis Miguel coloca una suya y todos quedaron perplejos por el gran parecido que hay entre Christopher y el cantante. Muchos creen que son como dos gotas de agua y que la probabilidad de que sea hijo es muy alta.

Así luce el supuesto hijo de Luis Miguel que se hizo viral.

Hasta ahora nada de esta información ha sido confirmada y se desconoce el paradero de estas imágenes. Sin embargo, esa foto al final del clip que se hizo viral da a entender que podría ser un supuesto hijo no reconocido de Luis Miguel.