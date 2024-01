Karol G despidió el año con nuevo look y paralizó las redes

La cantante colombiana Karol G siempre ha sido conocida por su estilo único y su capacidad para sorprender a sus fanáticos. Y esta vez no fue la excepción, ya que recientemente compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram luciendo un nuevo look que dejó a todos boquiabiertos.

En las imágenes, Karol G aparece con su melena casi completamente teñida de rubio, un cambio radical en comparación con su característico cabello de colores llamativos. La artista siempre se ha destacado por llevar su cabello en tonos vibrantes como rosa, azul o verde, por lo que esta nueva apariencia causó revuelo entre sus seguidores.

Karol G deslumbró con su look de fin de año.

"Última fotico de mi 2023, con una fotico de lo mas lindo que me pasó este 2023, con mi estreno del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado", escribió Karol G en su cuenta de Instagram.

Karol G se llevó todas las miradas.

Pero el cambio no se detuvo ahí. Además del nuevo color de cabello, Karol G también posó para las fotografías luciendo un diminuto corsé negro que resaltaba su estilizada figura y dejaba ver su cintura. La prenda se ajustaba perfectamente a su cuerpo, resaltando sus curvas y añadiendo un toque de sensualidad a las imágenes.

En cuanto al maquillaje y peinado, la cantante optó por algo simple y natural. Su rostro lucía fresco y radiante, con maquillaje sutil que resaltaba sus rasgos naturales. Su peinado también era sencillo, con ondas suaves que enmarcaban su rostro y complementaban el look general.

Karol G vistió un corsé espectacular.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, inundando las redes sociales con comentarios sobre el nuevo look de Karol G. Algunos expresaron sorpresa ante el cambio radical en su cabello, mientras que otros elogiaron su belleza y estilo únicos. Sin duda, la cantante logró captar la atención de todos una vez más. Este cambio de imagen llega justo al final del año 2023, un año lleno de éxitos para Karol G.