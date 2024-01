Tekashi69, novio de Yailin “la más viral”, fue arrestado nuevamente en República Dominicana

Desde hace unos meses Tekashi69 y su novia de Yailin “la más viral”, han estado en el ojo de la tormenta por diversos escándalos protagonizados por ambos artistas. Uno de ellos ocurrió en octubre de 2023, cuando el rapero fue detenido en República Dominicana luego de golpear a unos productores de la mamá de Cattleya. Ahora, el artista mexicoestaounidense fue arrestado nuevamente en este país por un supuesto hecho de violencia física contra la dominicana, o bien, contra Wanda Díaz, madre de ésta, según las versiones que maneja la agencia EFE.

Asimismo, se hizo eco de esta noticia el locutor Santiago Matías del programa “Alofoke radio show”. "Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde alega que Tekashi la golpeaba, entonces, ahora toca que inicien las investigaciones y que la justicia determine qué ocurrirá en este caso", explicó el comunicador dominicano.

Tekashi69 fue acusado de violencia física contra la madre de su novia Yailin "la más viral". Foto: Internet

Durante su emisión, Santiago Díaz expuso lo ocurrido junto a la madre de la cantante. "Una vez Yailin y Tekashi estaban discutiendo, él me golpeó porque me metí, porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso, los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo a mí también", relató Wanda Díaz en el programa de YouTube “Alofoke radio show”

Las autoridades de República Dominicana dieron a conocer un comunicado a la prensa donde exponen la situación legal de Tekashi69. “El Ministerio Público del Distrito Nacional ejecutó este miércoles una orden de arresto en contra del artista urbano Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico como Tekashi o 6ix9ine", dice el documento.

Tekashi69 vuelve a protagonizar un nuevo escándalo. Foto: Instagram/ Tekashi69

"La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó contra el imputado la orden de arresto judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicado en hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. La autorización judicial se produjo a solicitud de la Dirección Nacional de Violencia de Género del Ministerio Público", agrega el texto.

Hasta el momento, se sabe que Tekashi69 se encuentra detenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.