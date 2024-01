Lupillo Rivera recibe duras críticas por hablar de Belinda

Uno de los rumores más fuertes que corrió hace unos años atrás fue el romance que supuestamente mantuvieron Lupillo Rivera y Belinda, antes de que la cantante confirmara su noviazgo de ese entonces con el exponente del regional mexicano Christian Nodal. Si bien la actriz había desmentido la relación con el hermano de la fallecida Jenni Rivera, éste aseguró que este idilio sí existió. Ahora, el cantante habló de la protagonista de la serie “Bienvenidos a Edén” por lo que fue fuertemente criticado en las redes sociales.

Lo cierto es que Belinda está a punto de lanzar su nuevo material de estudio por lo que en su cuenta de Instagram ha borrado todas sus publicaciones, y en su foto de perfil a colgado una foto en blanco y negro de sus ojos. Así es que Lupillo Rivera hizo lo mismo, publicando una imagen donde solo muestra sus ojos, también en blanco y negro, generando la reacción de los fanáticos de la hermosa rubia.

Belinda puso como foto de perfil sus ojos

"¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?", escribió Lupillo Rivera para acompañar la fotografía que compartió también en su cuenta de Instagram.

Ante esto, los usuarios se mostraron molestos por el posteo del cantante, quienes no dudaron en criticarlo por la acción realizada. "Ay no. ¡Ya siéntese señor! No sueñe más", "Lupillo no llora Lupillo factura, jajaja. Te faltó el nopal", "este tampoco tiene tantita madre, jajaja", "ridículo. A ti también te tocará canción por inventar un romance que nunca existió, sólo existió en tu imaginación Lupillo Rivera", "ya estás anciano, a huevo quieres figurar viejo ridículo", "di que quieres publicidad sin decirlo, ella ni en cuenta", "ay no", y "que put… pesadilla de viejo asqueroso", fueron algunos comentarios negativos contra el hermano de Jenni Rivera.

Lupillo Rivera hizo lo mismo que Belinda en su perfil de Instagram, por lo que fue duramente criticado. Foto: Instagram/ Lupillo Rivera - Getty Images

Si bien al parecer esta fue una referencia directa para Belinda, Lupillo Rivera no se ha pronunciado aún sobre la situación, mientras que se prepara para participar en la próxima edición del popular reality show “La Casa de los Famosos”.