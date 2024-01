Apuesta arriesgada: el radical cambio de look de Kylie Jenner

A pesar de que la fiebre del Barbiecore ya bajó en efervescencia, el rosa sigue siendo de los colores favoritos de las celebridades. Sino habría que preguntárselo a Kylie Jenner, que sigue marcando tendencia y este martes sorprendió a sus millones de seguidores con un nuevo cambio de look.

Tras una larga temporada asentada en un castaño oscuro con el que la veíamos especialmente favorecida, Kylie Jenner ha sorprendido con un nuevo cambio de look que incendió las redes sociales y se convirtió nuevamente en viral.

Kylie Jenner sorprendió a todos con su radical cambio de look.

Siempre haciendo ruido con una apuesta capilar rompedora, la menor del clan Kardashian dejó boquiabiertos a sus seguidores luciendo una melena rosa, que fusiona el ice blonde que está de moda y el rojo terciopelo que también es tendencia.

La empresaria siempre se caracterizó por sus constantes cambios de look capilares. Rubios platino con raíces negras o melenas bob de puntas azul turquesa fueron algunas de sus atrevidas coloraciones, aunque ahora este rosa "chicle" se puede tranquilamente sumar a la lista de cambios drásticos.

Desde el asiento de su coche, compartió una imagen de su recién estrenado cabello rosa, sin cambiar la raya de sus últimos peinados y moviendo la cámara de su móvil en un intento de mostrar la coloración desde diferentes ángulos.

Lo particular es que fue ella misma quien anunció: "Hi, remember me?" (hola, ¿me recuerdas?), un comentario que no pasó por alto y enseguida entendieron sus fanáticos, siendo un claro guiño a King Kylie, su alter ego del pasado.

Este nuevo look de Kylie Jenner no tardará mucho en ser tendencia, recordando su gran influencia para millones de usuarios en redes sociales. Y aunque otras famosas ya han usado este estilo, la millonaria se atreve por segunda vez a usarlo y ahora se ve con un look más atrevido pero fabuloso.