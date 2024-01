Sofía Vergara sobre su divorcio con Joe Manganiello: “no puedes esconder esas cosas”

La historia de amor de Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzó en mayo de 2014 durante una cena en la Casa Blanca. Poco después confirmaron públicamente su romance y en diciembre de ese mismo año el actor le propuso matrimonio a la colombiana. En noviembre de 2015 se casaron y formaron una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, sin embargo, en julio de 2023 anunciaron su divorcio por “diferencias irreconciliables”.

En una reciente entrevista para el programa de televisión estadounidense “CBS Sunday Morning”, la productora de la serie “Griselda” habló de su divorcio asegurando que estaba preparada para la repercusión mediática que traería la noticia. "Estás ahí fuera en el ojo público y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas", expresó la actriz.

Sofía Vergara reconoció que la prensa manejó con mucho respeto su ruptura con Joe Manganiello. Foto: Instagram/ Sofía Vergara

Asimismo, Sofía Vergara reconoció que la información sobre su separación fue manejada de la forma correcta sin especulaciones ni falsos datos. "No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser. Me sorprendió y, ya sabes, los medios de comunicación solo dijeron lo que era y eso fue todo", remarcó.

Cabe recordar que hace unos días, la actriz reveló los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de ponerle fin a su relación sentimental. "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", confesó en una entrevista para el programa español de televisión “El Hormiguero” de Antena Tres.

Luego de 8 años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron en julio de 2023. Foto: EFE

Ahora que su matrimonio con Joe Manganiello ha terminado, la actriz parece haber dado vuelta la página y corren rumores de su nuevo romance con el reconocido cirujano ortopédico Justin Saliman.