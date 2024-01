La verdad detrás del distanciamiento de Luis Miguel de sus hijos con Aracely Arámbula

La vida personal de Luis Miguel vuelve a ser el centro de atención en la industria del entretenimiento. En esta ocasión tiene que ver con el conflicto legal que sostiene con su expareja, Aracely Arámbula, luego de darse a conocer detalles cruciales sobre este proceso que lleva a cabo por sus hijos.

Cabe recordar que desde hace tiempo Luis Miguel y Aracely Arámbula llevan a cabo una fuerte disputa que se centra en la manutención de los dos hijos que comparten, generando controversias sobre la responsabilidad y el cuidado parental.

Luis Miguel tiene dos hijos con Aracely Arámbula, a quienes no ve hace tiempo.

Durante la segunda parte del 2023, El Sol de México fue noticia por su icónico regreso a los escenarios, con una gira internacional que incluyó pasos por Argentina, Chile, México y Estados Unidos. Sin embargo, su vida privada no estuvo exenta, blanqueando su historia de amor con Paloma Cuevas y el casamiento de su hija mayor, Michelle Salas.

Sin embargo, más allá de todos estos eventos felices, simultáneamente se encontraba inmerso en un proceso legal con Aracely Arámbula, quien lo acusó de no cumplir con su rol de padre al no pasar tiempo con sus hijos y no proporcionar el respaldo económico necesario para su bienestar.

Recientemente, el programa Sale El Sol entrevistó a Guillermo Pous, abogado de la intérprete, quien dijo que el proceso legal es por el beneficio de Daniel y Miguel Gallego Arámbula, los hijos que la expareja tienen en común.

"Todo es favor de los niños. Se deben cumplir las formalidades para que sea notificada, de cifras no hablo", respondió. Cabe recordar que Luis Miguel estuvo cuatro años junto a la artista (de 2005 a 2009), y que sus hijos Miguel y Daniel tienen 17 y 15 años respectivamente.

Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvieron en pareja de 2005 a 2009.

En cuanto a la convivencia de los menores con Luis Miguel, el letrado detalló que la actriz nunca se ha opuesto a que vean a su padre, pero desconoce el motivo por el que el artista tomó esa controversial decisión. "Nunca se ha rechazado ninguna clase de convivencia", dijo.

Esta postura refuta las alegaciones de que la actriz haya impedido la convivencia entre padre e hijos. Lamentablemente los niños llevan tiempo sin ver al cantante, algo que se acrecentó durante el último tiempo con los compromisos profesionales (y otros personales, claro está) de la estrella.