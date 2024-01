VIDEO: la furia de Camila Morrone tras ser acusada de no ser argentina

Hablar de Camila Morrone no solo significa hacer referencia a la exnovia de Leonardo DiCaprio. Si bien es cierto que su salto mediático a la fama se dio por su relación con el galán de Hollywood, detrás de ella se esconde mucho más que aquel romance. Y para el orgullo de todo un país, ella se considera argentina de los pies a la cabeza.

Hija de la también actriz argentina Lucía Polak y por haber tenido a Al Pacino de padrastro, la intérprete y modelo no reniega de sus orígenes y se encuentra muy ligada a la cultura nacional. Incluso cabe destacar que habla español fluido y aprovecha cada momento libre en su agenda para visitar Buenos Aires.

Si bien la bio describe que nació el 16 de junio de 1997 (tiene 26 años) en Los Ángeles, California, Camila Morrone se considera una argentina más y por estas horas protagonizó un momento viral en la entrega de los premios Emmy.

Nominada por su trabajo en la miniserie Daisy Jones & The Six de Prime Video, más allá de no llevarse el premio a la mejor actriz de reparto tuvo un intercambio bastante fuerte con el periodista Axel Kuschevatzky luego de que este asegure que no era argentina y que su caso era similar al de Anya Taylor-Joy.

Todo quedó registrado en la transmisión de los premios que se daba por TNT. Luego de que el periodista le dio a entender que no nació en tierras albicelestes, ella explotó: "¿Cómo no? Yo soy argentina, perdóname. Mi mamá y mi papá nacieron en Argentina, crecieron en Argentina, toda mi familia está en Argentina, no tengo a nadie en Estados Unidos, solo a mamá y a papá".

"Así que esto de no ser latina y no ser argentina, no más. Acabo de volver de Buenos Aires aparte, me fui para Navidad y año nuevo, estuve en la Patagonia y la pasé muy bien", siguió defendiéndose Camila Morrone sobre sus orígenes.

Camila Morrone se considera una argentina por naturaleza.

De esta forma, quien fuera pareja de Leonardo DiCaprio entre 2017 y 2022 dejó en claro que se percibe como autóctona del país campeón del mundo. Lo que también sorprende fue su contundente reacción, lo que demuestra que para ella es muy importante que la identifiquen como argentina.