Murió uno de los actores de Son como niños: así lo despidieron Adam Sandler y Salma Hayek

Son como niños fue una de las películas más vistas de Adam Sandler. La misma tiene el agrado de grandes y chicos que se divierten los momentos que vive un grupo de amigos tras reencontrarse luego de varios años. Este largometraje cuenta con la participación protagónica de la actriz Salma Hayek.

Los protagonistas viven días tristes actualmente tras conocerse que murió uno de los actores que participó en la mencionada película. Se trata de Alec Musser que perdió la vida a sus 50 años. La noticia fue compartida por su pareja y su tío. El deceso ocurrió en la casa del actor en Del Mar, California, el 12 de enero de 2024. Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales del fallecimiento del artista, pero se espera que se revele durante el transcurso de los días.

Adam Sandler se tomó unos minutos y se despidió del actor en redes sociales. “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”, fueron las palabras que le dedicó el actor.

Salma Hayek, esposa de Adam Sandler en la película Son como niños, también aprovechó el momento para despedirse con unas sentidas palabras: “En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante. Su pronta partida me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de poder conocerle. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida”.

Alec Musser fue un actor y modelo de fitness estadounidense. Musser es mejor conocido por sus apariciones en los programas I Wanna Be a Soap Star y All My Children. Tuvo un pequeño papel en la película de 2010 Grown Ups (Son como niños). En 2012 apareció en la serie de televisión Mujeres desesperadas como masajista.