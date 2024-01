Por qué David Bowie tenía los ojos de diferentes colores

David Bowie puede definirse como uno de esos artistas adelantados a su tiempo que no solo trascienden en lo musical, sino que se arraigan en la sociedad como algo mucho más destacado que una simple moda. Entre muchas curiosidades de su vida, existe una muy en particular: ¿Por qué tiene un ojo de cada color?

El intérprete falleció hace ya ocho años, pero aún así su recuerdo sigue vivo con canciones que se han convertido en auténticos clásicos de la música. Sin embargo, su vida privada siempre ha tenido algunos contrastes y matices a destacar.

David Bowie, una de las grandes leyendas de la música.

Hits como Life on Mars?, Modern love, Rebel rebel, Heroes y Under pressure convirtieron a David Bowie en un verdadero ícono de la industria. Sin embargo, él fue mucho más que sus canciones, siendo dueño de una personalidad muy particular y una capacidad para innovar (en vestuarios y shows) que no muchos lograron.

¿Por qué tenía un ojo de cada color? Mucho de la peculiaridad del cantante londinense estaba relacionado a su aspecto físico, algo que siempre estuvo bajo la lupa por los sectores más conservadores, independientemente de ser un referente para sus fanáticos.

Dentro de este contexto que le dio particularidad a su estilo, hablamos de sus atuendos, su pelo o cualquiera de sus extrovertidas actuaciones. En este caso, se trata de sus ojos, recordando que tenía uno de cada color.

Lo cierto es que David Bowie no habría tenido heretocromía, la condición anatómica que hace que los iris de los ojos sean de distintos colores. Se trata de una historia mucho más curiosa en la que se entremezclan la fuerza bruta y una disputa entre amigos.

David Bowie no solo era un icónico cantante, sino también dueño de un estilo único.

Sucedió en 1962, cuando el intérprete se peleó con su amigo George Underwood por conquistar a una chica en su adolescencia. La pelea llegó incluso al intercambio de golpes, con la mala suerte de que como parte de esa riña un puñetazo llegó a la cara del cantante y arañó su ojo izquierdo.

La vida de David Bowie cambió para siempre desde entonces, ya que, según dijeron los médicos, no volvería a ver con claridad nunca más y tendría un trastorno que afectaría a su percepción de la profundidad del espacio. Pasaron ocho años de la muerte de David Bowie.

Además, la pupila de su ojo izquierdo quedaría dilatada de una forma mucho mayor a lo que suele estar normalmente en el ojo humano. Es decir, el artista tiene los dos ojos del mismo color, pero la dilatación de la pupila izquierda rellena casi de forma completa el ojo ocular tiñéndolo de negro.

"Di una fiesta porque cumplía 15 años. Los David y yo estábamos detrás de una chica. Justo antes de quedar con ella, David me llamó y me dijo que la chica ya no quería verme porque quería salir con él,pero era mentira. Fui al bar un poco después y sus amigas me dijeron que la chica me había estado esperando mucho tiempo. Entonces solo quería dejarle el ojo morado por lo de la chica, nunca pensé que le dejaría una marca para toda su vida", contó su amigo Underwood hace unos años. Una anécdota que marcó la vida de David Bowie para siempre.