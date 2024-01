Impensado: así es la relación entre Úrsula Corberó y Madonna

Desde el principio el vínculo entre ambas llamó la atención, pero la relación entre Úrsula Corberó y Madonna es una de las más conocidas dentro del mundo del espectáculo. La propia actriz contó este vínculo en varias oportunidades, siendo la primera incrédula en un primer momento.

Quizás a muchos les llamó la atención el detalle de Madonna con Úrsula Corberó durante la más reciente gira de la Reina del pop. Para sorpresa de muchos de los presentes, la cantante sacó al escenario a la actriz para que bailara con ella la canción Vogue.

Úrsula Corberó y Madonna son grandes amigas.

Fruto de esta anécdota, ambas compartieron sus números de teléfono y, desde entonces, su relación de amistad se ha hecho notoria y también pública. Sin embargo, esta relación sigue llamando la atención, como muestra el paso de la actriz por el programa Today with Hoda & Jenna.

“Nos conocimos en un avión, se acercó a mí y me dijo que era una gran admiradora”, desvelaba Úrsula Corberó, dejando atónitos a los invitados y espectadores de que la cantante fuese fan de la intérprete de La casa de papel.

Luego contó que Madonna le había invitado a un concierto durante su paso por Barcelona hace unos meses. “Tenía un concierto en Barcelona, yo estaba por allí y me escribió para que fuera. Somos algo así como amigas, sí. No creo que seamos amigas muy cercanas, pero sí nos queremos mucho la una a la otra”, explicaba.

"Se me acercó y me dijo que era mi fan. Iba a dar un concierto de Barcelona y yo estaba allí, así que me envió un mensaje", explicó la novia del Chino Darín, dejando a todos impactados con su relato y con sus compañeros mirándola con suma atención.

Tiempo atrás, Úrsula Corberó fue invitada a un show de Madonna en Barcelona.

En 2021, Úrsula Corberó fue invitada a The tonight show de Jimmy Fallon y dio detalles del encuentro con Madonna en un avión que iba de Los Ángeles a Londres, en su viaje rumbo a Madrid. "¡Hola! Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta 'La casa de papel' y que Tokio es mi personaje favorito", relató la estrella catalana.

Impactada y emocionada por las palabras de la cantante hacia ella, la actriz detalló su reacción: "De verdad, intenté decirle algo, pero no pude. Ni una sola palabra. Y claro, me preguntó si estaba bien". Al ver que no reaccionaba, Madonna le dijo que si sabía quién era, a lo que Úrsula Corberó pudo soltar su feliz euforia: "Claro que sí, ¡eres la jodida Madonna!".