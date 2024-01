¿Se divorcian? Emily Blunt y John Krasinski envueltos en rumores de crisis

Emily Blunt estuvo centro de todas las miradas durante los últimos días por su relación con John Krasinski. La actriz estrella de Oppenheimer se encuentra casada con el protagonista de Jack Ryan desde 2010, pero desde hace unos días se viene tejiendo la teoría de que estarían en crisis.

La británica de 40 años se convirtió en tendencia por un particular video que comenzó a circular en redes sociales, dentro del cual se la puede ver manteniendo una confusa conversación con su esposo en la alfombra roja de los Globo de Oro 2024 que se celebraron el pasado domingo.

Los fanáticos comenzaron a debatirse si las palabras que John Krasinski le dirige a su esposa tienen que ver con un divorcio o si simplemente hacen referencia al clima. En medio de estas versiones de crisis, Emily Blunt se presentó sola en los Governors Awards y los rumores se alimentaron.

Los intérpretes comenzaron su relación en 2008, poco después de que la actriz se separara de Michael Bublé. A partir de ese momento, el vínculo prosperó a pasos agigantados. De manera impensada la historia de amor fue en ascenso.

La pareja se comprometió al año siguiente, en 2010 se casaron y en 2014 se convirtieron en padres de su primera hija, Hazel. Luego, en 2016, tuvieron a Violet. A lo largo sus 14 años de matrimonio, la pareja se caracterizó por ser extremadamente cautelosa en las apariencias y jamás trascendió ningún tipo de tensión entre ellos.

Considerada una de las parejas más consolidadas de Hollywood, una presunta crisis sentimental entre ambos causó revuelo en las redes sociales. Por eso todos tienen puesto el ojo en ellos, esperando ver cómo se resuelve esta tormenta y estas versiones de crisis.

John Krasinski y Emily Blunt se casaron en 2010.

En cuestión de minutos, los pocos segundos del video alcanzan para que los usuarios se conviertan en expertos en lectura de labios. En plena transmisión de los Globo de Oro, las redes reaccionaron al concluir una serie de teorías en torno a la conversación entre Emily Blunt y John Krasinski.