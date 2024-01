La cuenta pendiente que Penélope Cruz confesó tener con Hollywood

Aunque de momento no sería uno de sus planes en mente, Penélope Cruz confesó recientemente el deseo que tiene de poder protagonizar algún día una película de superhéroes, sorprendiendo a todos sus seguidores e ilusionó a un importante séquito de seguidores del género. Es una cuenta pendiente que tiene dentro del mundo Hollywood.

“Si es algo interesante, ¿por qué no? Sería divertido”, confesó días atrás tras acudir al festival de cine de Palm Springs. Y agregó: “Como podrán imaginar, eso es algo que mis hijos me preguntan a veces: ‘¿Alguna vez vas a hacer eso, mamá?’ Porque he hecho muchas películas dramáticas y del tipo que todavía no puedo mostrarles”.

Penélope Cruz dijo que tuvo “algunas conversaciones aquí y allá” sobre aparecer en una película de superhéroes, “pero nada específico que vaya a suceder pronto”. Sin embargo, está claro que no descarta por completo la idea y que en principio le parecería un proyecto interesante por tomar.

La española es una de las intérpretes más reconocidas del mundo entero. Protagonizó icónicos filmes como Volver, Vicky Cristina Barcelona, Nine, Madres paralelas, La niña de tus ojos, Jamón jamón y más, dueña de una extensa trayectoria.

Por lo pronto, dentro de tantos géneros que experimentó, la famosa bromeó diciendo que en cualquier momento filmará un musical. “Creo que voy a hacer uno pronto”, dijo. “Tuve mucha suerte de hacer Nine con Rob Marshall, donde lo pasé increíble. Me obligó a volver a bailar cinco horas al día. Estamos planeando algo que me hace muy feliz".

La última película de Penélope Cruz fue Ferrari de Michael Mann, un drama deportivo biográfico sobre Enzo Ferrari, personificado por Adam Driver. Allí la intérprete se puso en la piel de Laura, la esposa de Ferrari.

También admitió que quiere hacer más comedia, específicamente comedias románticas. Nombró a Al Pacino y Robert De Niro como posibles protagonistas. "He hecho comedia, pero siempre estoy buscando más", dijo, y agregó: "Creo que el mundo necesita más comedia romántica".

Dentro del festival de Palm Springs, Penélope Cruz recibió el premio Creative Impact in Acting. ¿El próximo premio podría ser con alguna película de superhéroes? Varias estrellas han caído en la siempre dulce tentación de calzarse trajes ajustados y combatir el crimen, y tal vez la española también lo haga pronto.