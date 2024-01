Julio Iglesias enfrenta problemas con la justicia de República Dominicana

Según informó la agencia EFE, el cantante Julio Iglesias enfrentó problemas con las autoridades en República Dominicana, donde en el aeropuerto de Punta Cana, le decomisaron frutas y vegetales. Técnicos del servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal (AIPC) del Ministerio de Agricultura le prohibieron al español subir estos productos al avión cuando estaba regresando a Estados Unidos. llevar estos productos en avión a Estados Unidos.

Según informó el Ministerio de Agricultura de República Dominicana, en el equipaje del padre de Enrique Iglesias encontraron 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, arándanos, cerezas, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula.

Estos fueron los productos decomisados a Julio Iglesias en el aeropuerto de Punta Cana. Foto: Internet

Hasta ahora, el intérprete de "Hey", "De niña a mujer" y "Con la misma piedra", quien tiene una casa en Punta Cana, pero vive en Miami con su esposa y sus hijos menores, no se ha pronunciado con respecto a lo ocurrido.

Julio Iglesias estaba viniendo de las Bahamas con este equipaje incautado, y en las imágenes que se han vuelto viral en las redes sociales, se puede apreciar que también traía diversos tipos de carne cruda.

Julio Iglesias intentó pasar por el aeropuerto de Punta Cana una gran cantidad de frutas, vegetales y carnes. Foto: Internet

En diciembre del 2023, el cantante de 80 años reapareció en sus redes con una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores. "Dando vueltas a la vida y a la época en que grababa mis álbumes en 5 diferentes idiomas y me volvía casi loco", escribió para acompañar el videoclip del tema “Por ella”.

Mira el video

"Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami, pero lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida, debería tener en este vídeo como 5 o 6 meses, y cuando lo he visto me he emocionado mucho, fue mi perro más querido. Instagram me sirve para estar en contacto con vosotros y vosotras, y que sintáis el agradecimiento que perdura por cincuenta y tantos años en mi vida para siempre", concluyó el mensaje de Julio Iglesias.