El grave problema de salud que sufre Ibai Llanos, el socio de Gerard Piqué

Una de las amistades más resonantes del mundo digital es la que mantienen desde hace unos años Gerard Piqué e Ibai Llanos, quienes también son socios comerciales en algunos emprendimientos que llevan adelante. Ahora, el youtuber español habló en su podcast y se refirió al grave problema de salud que sufre.

Y es que Ibai Llano se sinceró con sus millones de seguidores confesándoles por medio de su podcast “Charlando tranquilamente” que está pasando por un difícil momento. El influencer reveló que está perdiendo parte de su visión debido a un serio problema en su ojo izquierdo.

Ibai Llanos tiene un serio problema en su ojo izquierdo. Foto: Internet

Aclarando que ya se realizó varios estudios, y que está medicado y estable, el español dio detalles de su padecimiento. "El ojo diestro lo tengo 100 por ciento y puedo hacer mi vida con normalidad. Puedo streamear, salir de fiesta, jugar al futbol, baloncesto, pero prácticamente no veo de un ojo", dijo.

Por otra parte, Llanos aclaró que su enfermedad no es degenerativa y que los síntomas comenzaron en 2017. "Me he estado tratando muchísimo y estoy con medicación para que no me pase lo mismo en el otro ojo", reveló.

Ibai Llanos y Gerard Piqué son socios comerciales y grandes amigos. Foto: Internet

Asimismo, el socio de Gerard Piqué que el problema que tiene en su visión tiene que ver con el nervio óptico y que no se trata de ningún tipo de tumor. Además, aclaró que cuando era niño tuvo un herpes que debilitó el nervio óptico de su ojo izquierdo.

Cabe recordar que Ibai Llanos y Gerard Piqué se conocieron hace años cuando el influencer le hizo una entrevista al ex de Shakira para su podcast, y desde entonces se han convertido en grandes amigos y socios comerciales en dos negocios que les está rindiendo buenos beneficios económicos, lo cuales son el equipo de gamers “KOI” de eSports y la “Kings Leage”.