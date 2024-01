Por qué Jennifer Lopez se autodenomina una experta en matrimonios

Experta en bodas es una de las muchas películas que supo protagonizar Jennifer Lopez en su carrera actoral. Y al parecer ese adjetivo le calza a la perfección, habiéndose casado en cuatro oportunidades y teniendo uno de los historiales más extensos en cuanto a romances se refiere.

Jennifer Lopez contrajo matrimonio primero con Ojani Noa (entre 1997 y 1998), luego con Cris Judd (entre 2001 y 2003), también con Marc Anthony que es con quien más duró (de 2004 a 2014) y ahora con Ben Affleck (desde julio de 2022).

Por estas horas, aprovechando el lanzamiento de su nuevo single Can't get enough, la cantante se animó a bromear con este extenso historial amoroso. "Soy una experta en el tema. Lo mío son los casamientos. Los matrimonios no tanto", disparó.

La intérprete lanzó este miércoles su última canción, el primer single de su próximo disco, el primero en diez años. Su último trabajo había sido A.K.A. en 2014, aunque luego lanzó varios sencillos propios y feats con terceros. La expectativa por su nuevo proyecto es enorme y los fans están encantados.

¿Por qué dijo esto? Tiene que ver con la temática de su nuevo videoclip, ya que en el flamante video Jennifer Lopez parece burlarse de su experiencia en casamientos y la muestra justamente en una boda. Por eso lo tomó con tanto humor.

El video evoca los musicales cinematográficos. Se puede ver a la intérprete vestida con diferentes trajes de novia, mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres exmaridos: el camarero cubano, uno de sus bailarines y finalmente el reconocido salsero.

Jennifer Lopez se casó por cuarta vez con Ben Affleck, su esposo desde mediados de 2022.

El tema será parte de las 13 canciones de su noveno álbum de estudio, que prevé presentar el próximo 16 de febrero. El disco se llamará This is me... Now, un guiño a su trabajo del 2002, This is me... Then , que escribió durante su primer noviazgo con Ben Affleck.