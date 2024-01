Aislinn Derbez cuenta la verdad sobre su relación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo latino durante los cuatro años que estuvieron casados, en los cuales procrearon a su hija Kailani, con quien han realizado varios viajes de vacaciones juntos una vez que ya estaban separados. Incluso, pasaron la Navidad juntos con Lorenza, la primera hija del actor y su madre, María José del Valle. Esto ha despertado continuas especulaciones sobre posibles reconciliaciones de los actores, y ahora, la hija de Eugenio Derbez cuenta la verdad sobre su relación con el protagonista de la película “Hazlo como hombre”.

Hay que recordar que recientemente, Mauricio Ochmann anunció a través de sus redes sociales que había terminado su noviazgo de dos años con la modelo Paulina Burrola, por lo que, teniendo en cuenta que la relación entre Aislinn Derbez y el padre de su hija es tan buena, muchos fanáticos fantasearon con la posibilidad de una reconciliación.

Los fans fantasean con una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Foto: Instagram/ Aislinn Derbez

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la hija mayor de la dinastía Derbez reveló si se va a reconciliar con Mauricio Ochmann. "No. Somos buenos amigos. No esperen regresos", fue la contundente respuesta de la protagonista de la serie “La casa de las Flores”.

Cabe recordar que, luego de dos años de relación, la actriz terminó hace unos meses su noviazgo con Jonathan Kubben, por lo que ve difícil que se vuelva a enamorar nuevamente. "No se me hace todavía. Esperemos que llegue alguien", expresó Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez negó su reconciliación con Mauricio Ochmann. Foto: Instagram/ Aislinn Derbez

Por su parte, Mauricio Ochmann se refirió en otra entrevista sobre la relación que mantiene con su ex, quien fue su segunda esposa. "No tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada que reconciliar con Aislinn. Estamos muy bien, estamos contentos. Somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien", aseguró el actor.

Asimismo, el ex de Aislinn Derbez, aclaró que no está interesado en formar pareja ahora, y que está enfocado en su familia y sus proyectos profesionales, e incluso reveló que viajará en los próximos meses por motivos laborales. "La verdad, es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutándome mucho a mí. Me voy a ir vivir a España unos meses. Voy a estar haciendo unos proyectos allá, entonces, estamos muy contentos", finalizó.