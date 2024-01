En microbikini, Eiza González conquista las redes al mostrar sus encantos

Después de cerrar su cuenta de Instagram y señalar que el año 2023 fue tormentoso tanto en lo emocional como en lo profesional, Eiza González reaparece e impacta desde un yate de lujo luciendo un microbikini negro que resalta su increíble figura y bien tonificada.

Primero Eiza González fue vista a orillas de un muelle y luego publicó un video con un mensaje de reflexión: “Los últimos tres años los he dedicado a construir y construir hasta este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez. He sido frágil, me esforcé hasta el límite, me desafié y me reinventé”, señaló la actriz.

Eiza González deslumbra con su belleza al natural.

Este contundente regreso de Eiza González también trajo unas hermosas imágenes de la actriz luciendo sus encantos. Y es que ella está emocionada de ver qué le depara este año y también agradeció a todos sus seguidores el apoyo incondicional que le han dado en este”viaje”. De hecho, escribió: “Lles deseo a todos un año de crecimiento mágico y que las almas y los corazones se enriquezcan con amor”.

Eiza González luce una figura espectacular a sus 33 años.

A sus 33 años, Eiza González continúa siendo una de las actrices mexicanas con más trayectoria en Hollywood gracias a su talento, carisma y su innegable belleza. También en este regreso a las redes mostró todo su estilismo y elegancia con un vestidito negro que se ajustaba a su cuerpo.

Y es que Eiza González es difícil de descifrar por sus seguidores ya que le gusta conservar su privacidad tanto en su vida familiar como amoroso. Por eso para muchos fue extraño además de su desaparición, la confesión que hizo sobre el año complejo y difícil que tuvo que transitar.