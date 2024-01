El radical y emotivo cambio de look de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston sorprendió a todos con un inesperado pero emotivo cambio de look. La estrella se presentó en la reciente ceremonia de los Globos de Oro celebrada este domingo con una impactante nueva apariencia, causando sorpresa en todos.

La presencia de una figura como Jennifer Aniston siempre halaga a cualquier evento. Le da un mayor glamour, otra trascendencia, y claro está que llama la atención de todos sus reflectores ya fuese por sus outfits de lujo o mismo con este nuevo look que se convirtió en tendencia.

Jennifer Aniston con su clásico look de Rachel Green de la serie Friends, hace décadas.

La intérprete llegó a la ceremonia para apoyar a The Morning Show, la ficción que protagoniza en Apple TV+ junto a Reese Witherspoon y que se encontraba nominada en la categoría de mejores series de drama. Pero su apariencia no pasó desapercibida.

La actriz, quien personificó a la recordada Rachel Green en la exitosa serie Friends, se presentó en la ceremonia haciéndole precisamente un guiño a la sitcom que la catapultó a la fama. ¿Cómo lo hizo? Cortándose el pelo como su icónico personaje, aquel corte que se hizo famoso en todo el mundo allá por 1994: el 'Rachel'.

Hablamos de una reversión totalmente inesperada de Jennifer Aniston. Nadie se lo había visto venir, aunque esta apariencia hizo que varios fanáticos de la estrella también crean que fue una forma de homenajear a Matthew Perry, su amigo y compañero de la sitcom que falleció a finales del año pasado.

El nuevo corte de Jennifer Aniston se ciñe a la altura de la clavícula, dejando atrás la larga melena que venía conservando desde hace meses y con la que ha estado protagonizando la última temporada de The Morning Show.

Jennifer Aniston reavivó a todos los fans al copiar su look de Friends tres décadas después.

El bob a capas mítico de Rachel se alarga en esta nueva versión para 2024. Un detalle que no deja de llamar la atención en todos los fanáticos de la serie, pero que también denota cierta nostalgia por parte de la estrella de 54 años, a tres décadas del inicio de la ficción.