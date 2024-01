Así de hermosa luce la hija de Lili Estefan: revela su secreto para mantener un cuerpazo

La hija de Lili Estefan, Lina Luaces, reveló desde su cuenta de Instagram que inició el año 2024 con un reto fitness que dura 75 días para mantener su increíble figura cuidada y tonificada. El programa al que se sometió se denomina “75 Hard” y se trata de cuidar las porciones, llevar un régimen de ejercicios y consumir mucha agua.

Con tan solo 21 años de edad, Lina Luaces quiere seguir los pasos de su madre Lili Estefan y hoy es muy buscada por las agencias de modelaje. Su estatura y su hermoso cuerpo ha sido revelador para distintas marcas. Además, su rostro ha adornado tapas de revistas y también ha hecho apariciones en la pequeña pantalla.

Lina Luaces luce espectacular a sus 21.

Para la hija de Lili Estefan este reto no será nada fácil ya que serán 75 días bajo un régimen alimenticio, físico y sobre todo líquido. La ingesta diaria de un galón de agua se le complicaría un poco, porque no está acostumbrada y más cuando está de viaje.

Lina Luaces se somete a un reto fit.

En su cuenta de Instagram, Lina Luaces contó que además de someter su cuerpo a este reto fit se ejercita al aire libre durante 90 minutos. Le encanta caminar, nadar, andar en bici y también jugar paddle boarding. Señala que la mejor manera de lograrlo es con mucha diversión.

Lina Luaces se rinde al modelaje.

Y aunque no le gustan las dietas estrictas, la hija de Lili Estefan come a diario de manera saludable, no toma nada de alcohol y cuando sale de fiesta con amigos pide agua gasificada para sentir que está tomando. Otro de los retos es leer 10 páginas de un libro todos los días.