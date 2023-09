La mamá de Lucero habla sobre una posible reconciliación entre su hija y Manuel Mijares

Luego de que Lucero haya terminado su relación amorosa con el empresario Michel Kuri, tras 10 años de noviazgo, mucho se ha estado especulando sobre una posible reconciliación entre la cantante y su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares. Es así que en un reciente encuentro con la prensa luego de una presentación de Lucerito, quien es protagonista de la obra de teatro “El Mago, The Wiz”, estuvieron sus padres y su abuela, Lucero León, quien fue consultada sobre la posibilidad de que “La Novia de América” retome su romance con el intérprete de “Para amarnos más”.

Manuel Mijares y Lucero fueron los padrinos de su hija Lucerito, quien en el estreno del musical se había fracturado un tobillo impidiendo que se pudiera mover con normalidad sobre el escenario. Los cantantes hablaron con la prensa y agradecieron el acompañamiento que le hacen a su hija. "¡Ya por favor, que nadie se rompa nada! Gracias por cuidar tanto a nuestra Lucerito, gracias por regalarle esto que tanto soñó", expresó la artista mexicana.

Desde que Lucero se separó del empresario Michel Kuri, se especula con una posible reconciliación con Manuel Mijares.

Luego de estas palabras, Lucero le pasó el micrófono a su exesposo, quien no quiso dar declaraciones. "No, no, no, por eso la escogí a Lucero para hacer esta gira de ‘Hasta que se Nos Hizo’, porque ya no tengo que hablar, ya no hay palabras que agarrar, entonces nada más canto. Gracias a todos ustedes, gracias por venir", dijo “El soldado del amor”.

Quien también estaba apoyando a Lucerito era su abuela, Lucero León, quien reveló los consejos que le da a su querida nieta. "Los mismos que le di a mi hija siempre: que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así de un día para otro, hay que echarle ganas, hay que tener vocación, todo eso. La admiro muchísimo porque además, ¿qué tal? Que se rompió su piecito y ella estuvo dando las funciones con yeso, como una profesional, como una preciosa, como una gran artista", expresó orgullosa.

Lucero León, la madre de "La Novia de América" prefirió evadir la vida amorosa de su hija y su exyerno.

Asimismo, Lucero León fue cuestionada sobre la tan comentada posible reconciliación entre su hija y Manuel Mijares, a lo que la señora prefirió evadir el tema. "Yo vine a hablar hoy sobre la obra de mi nieta, vengo a hablar de que ella canta espectacular. Quiero que la vengan a ver, que vean esta obra que está maravillosa", concluyó de manera tajante.