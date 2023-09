Desde el mar, la hija de Marta Sánchez se roba todas las miradas

Tras casi cuarenta años de carrera profesional, Marta Sánchez se siente muy orgullosa por haber alegrado la vida de los demás con su poderosa voz. Sin embargo, su mayor logro es su hija Paula Cabanas, de 20 años de edad, nacida de su matrimonio con el publicista Jesús Cabanas.

La intérprete de “Colgando en tus manos” describe a su hija como una mujer madura, sensible, generosa, humilde, determinante, “con don de gente asombroso y querida por todos los que te conocen”. Paula Cabanas es la única hija de Marta Sánchez y también el mejor regalo que le ha brindado la vida.

La hija de Marta Sánchez cautiva en sus redes.

La hija de Marta Sánchez es una apasionada de la naturaleza, los animales, la moda y le encanta compartir viajes con sus amigas. En una de sus publicaciones de Instagram luce su larga melena castaña desde el mar donde pasa este verano bajo el sol y rodeada del calor de sus seres queridos.

Al igual que su madre, Paula también tiene madera de artista. Le encanta la música y no puede vivir sin ella. Aunque toca la guitarra y tiene un oído y afinación desarrollada, la hija de Marta Sánchez no se atreve a incursionar de manera profesional, aunque no lo descarta en un futuro próximo.

La hija de Marta Sánchez le encanta el mar.

Marta Sánchez y Paula son grandes y mejores amigas. Madre e hija se llevan muy bien y comparten de todo: sentimientos, hablan de moda y chicos como si fueran dos comadres que tienen tiempo sin verse. La cantante alguna vez comentó que su hija le da consejos musicales sobre las tendencias nuevas y también la ayuda a tomarse las cosas con calma.