Miley Cyrus cuenta cómo nació el amor con Liam Hemsworth

Con el lanzamiento de su nueva canción “Used To Be Young”, Miley Cyrus destapó el pasado y habló sin parar de algunos aspectos que marcaron su personalidad y su madurez como artista. Además de los inicios de su carrera profesional, la relación con su padre y también con su ex esposo Liam Hemsworth.

La cantante de 30 años de edad le dedicó uno de los 20 videos de Tik Tok a su ex esposo Liam Hemsworth y contó cómo lo conoció, y el nacimiento de esa “química innegable”, que tuvieron cuando ambos protagonizaron la película “The Last Song” en el año 2009.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron 10 años juntos.

Fue en el año 2008 que Miley Cyrus quiso hacer una película en alianza con Disney, pero que no formara parte del universo de Hannah Montana. Cuando terminaron el libreto empezaron las audiciones y Liam Hemsworth fue uno de los tres finalistas que escogieron para el papel que interpretaría a Will, el novio de la cantante en la película.

“Creo que uno de los elementos que hizo que esa película fuera y se sintiera tan especial fue ver a una pareja muy joven enamorarse entre sí, lo que a la vez ocurría en tiempo real, en la vida real. La química fue innegable y fue solo el inicio de una larga relación de 10 años”, señaló Miley Cyrus.

Para Miley Cyrus hubo una "química innegable" con Liam Hemsworth.

Con este tema, Miley Cyrus quiere honrar a lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Se trata de una profunda reflexión para enorgullecernos del pasado y celebrar el futuro. “Estoy agradecida con mis leales fans, quienes hacen mis sueños una realidad todos los días. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes. Honestamente, Miley”, escribió en sus redes.