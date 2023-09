La insólita teoría sobre la transformación física de Luis Miguel

Mucho se ha hablado por estos meses sobre la profunda e increíble transformación física de Luis Miguel. El mexicano se sometió a una estricta dieta y cuidados para cambiar su apariencia por completo, habiendo bajado más de 20 kilos y poniendo en duda a muchos de que su nueva versión se esté tratando de un doble. Recientemente surgió una nueva teoría de este cambio que logró en su cuerpo, con una particular comparación.

Lejos de las versiones de que lo estaría suplantando un doble y de que esté pasando por alguna enfermedad, lo cierto es que Luis Miguel está luciendo radiante en su nueva figura y lo dejó demostrado en los shows que comenzó a dar por estas semanas, tanto en Buenos Aires como así también en Santiago de Chile.

Luis Miguel y los cambios físicos de sus últimas dos giras.

Pero lo cierto es que El Sol de México ha cambiado mucho desde hace ya varios meses, y precisamente esta transformación que lo muestra más delgado coincide con el inicio de su relación -ya blanqueada- con Paloma Cuevas.

Mucho se habla de la importancia que está teniendo la reconocida diseñadora española dentro de los cuidados y el bienestar del cantante, lo feliz que se lo puede ver a él en este romance y el pilar que ella significa en este momento de su vida.

Esta realidad se combina con la transformación de Luis Miguel en un insólito y peculiar detalle, ya que medios españoles aseguran que el motivo de su cambio físico tendría que ver con que "se quiere parecer" a Enrique Ponce, el ex de Paloma Cuevas.

Como muchos saben, Enrique Ponce es un famosísimo torero y ganadero español que fue marido de la empresaria entre 1996 y 2021, parte de una relación en la que tuvieron dos hijas: Paloma y Bianca Ponce Cuevas.

Luis Miguel y la comparación con el torero Enrique Ponce, ex de Paloma Cuevas.

Según el diario El Mundo de España, Luis Miguel muestra "una figura muy similar a la del ex esposo de su novia, Enrique Ponce". Y no apoyan esta teoría solamente en su cambio físico sino también en su forma de vestirse: con ambos apostando al calzado de lujo, delicados zapatos de cuero fino, chaquetas de lana con el cuello alzado, accesorios de quiet luxury, y joyería muy discreta, pero no menos costosa.

Además de los kilos que bajó y su nueva silueta gracias a los ayunos intermitentes, el mexicano también se sometió a un tratamiento capilar y hoy luce una nueva cabellera, con mucho más volumen que antes. Y esto sería porque se convirtió en cliente de Bojanini, empresa que se especializa en implantes capilares y de la que es socio el propio Enrique Ponce.