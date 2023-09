Una ex bailarina de Shakira sobre la colombiana: “como artista la respeto, como persona no”

En una reciente entrevista brindada a Mezcal TV, Jenny García, una ex bailarina de Shakira arremetió contra la colombina por un hecho ocurrido hace más de una década atrás. En un programa de televisión mexicano, la artista explicó que aparentemente, ella y sus compañeras fueron maltratadas por el equipo de la intérprete de “Te felicito”.

“Nos sacó de nuestro camerino porque quería entrar”, contó Jenny García aclarando que ella y las demás bailarinas estaban casi desnudas. "Me desilusionó trabajar con ella, ni las gracias nos dio", sentenció.

Jenny García, exbailarina de Shakira, aseguró estar desilusionada con la cantante.

Si bien los hechos de supuesto maltrato que involucraron a Shakira y a sus colaboradoras se dieron hace más de diez años, no es motivo para justificarlo. "Todo mundo me empezó a echar hate en mis redes: '¿Por qué no dijiste antes?' No es que no haya dicho antes, sí lo dije hace 15 años, pero antes no había las redes sociales, no había este aparatito donde lo podías decir, estaba muy pequeña, me daba mucho miedo, obviamente era Shakira", aclaró la ex bailarina de la colombina.

Estas declaraciones en relación al proceder de Shakira con su equipo de colaboradores desataron una serie de críticas, aunque Jenny García explicó que muchos exempleados de la cantante le dieron la razón y compartieron experiencias similares.

El supuesto maltrato habría ocurrido hace más de una década atrás.

"Me decían: 'Yo trabajé con ella, qué bueno que alzaste la voz'. Y no soy de alzar la voz, yo platiqué cómo me fue en la feria y dije será muy artista y todo, y como artista la respeto y la admiro, pero como persona no", y agregó García.

"Que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer algo con Fuerza Regida y habla sobre las personas. A lo mejor ya cambió, yo nada más digo eso”, finalizó la ex bailarina de Shakira.