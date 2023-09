Luciendo lencería, Roxana Díaz mostró su cuerpazo y conquistó a todos a los 51 años

Roxana Díaz es una madurita con un encanto infalible. A sus 51 años de edad, esta actriz y modelo venezolana se siente a gusto en esta etapa de su vida y lo que veía de manera artificial hoy le pone el corazón. “Es un momento muy bello. Todos estos años que he sido mamá he aprendido tanto de la vida. Tengo más madurez emocional física y social”, dijo.

Desde su cuenta de Instagram, Roxana Díaz alcanza casi 2 millones de seguidores. Ellos están al tanto de su vida familiar con el actor Carlos Guillermo Haydón, pero también les encanta ver sus posteos en los que modela su escultural cuerpo sin complejos.

A Roxana Díaz le encanta llevar una rutina de ejercicios y una vida saludable. Cada tanto se echa una escapada a la montaña o disfruta de las playas paradisíacas en Venezuela. Hoy ella tiene dos hijos y hace 9 años que comparte junto al actor Carlos Guillermo Haydón.

Por ahora Roxana Díaz se dedica a publicitar marcas a través de sus redes sociales. También fue entrevistada acerca del escándalo que vivió en carne propia hace 21 años con la filtración de un video subido de tono junto al actor Jorge Reyes. Para la actriz fue un momento muy doloroso, pero que hoy está superado. Aunque la gente no lo ha hecho.

Fueron años en los que se refugió en su familia y en especial en su padre. “Mi papá un día me agarró, me miró a los ojos y me dijo: “Hija, qué hiciste malo, no hiciste nada malo, mira para arriba”. De hecho, hay gente que le envía fragmentos del video a su esposo y él simplemente no le hace caso.