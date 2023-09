Así de hermosa luce la hija de John Travolta

A sus 23 años de edad, la hija de John Travolta, Ella Travolta, está entregada al mundo del espectáculo. La joven tiene un gran talento musical y además ya demostró sus dotes interpretativos en películas como Alicia en el País de las Maravillas, Dos canguros muy maduros y The Poison Rose.

Ella Travolta se convirtió en el mayor apoyo de su padre tras la muerte repentina de su hermano Jett Travolta en 2009 y luego en 2020 con el fallecimiento de su madre Kelly Preston, tras luchar durante dos años contra el cáncer de mama. Es por ello que el actor hoy es un padre orgulloso y feliz de tener a su lado la niña de sus ojos.

Mira el video

El talento de Ella Travolta es indiscutible. No solo en lo musical y lo interpretativo sino que la joven también dio sus primeros pasos en las pasarelas y debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. John Travolta no podía estar más entusiasmado y publicó algunas imágenes su cuenta de Instagram de ella en el desfile.

Ella es la hija de John Travolta.

Ella Bleu Travolta es la segunda hija del actor y nació en el año 2000. La joven es idéntica a John Travolta y juntos han tenido que superar la muerte de su hermano mayor y de su madre Kelly Preston. Otro de los obstáculos que tuvo que enfrentar siendo una niña fue el bullying ya que había subido de peso.

De hecho, con tan solo 14 años, Ella Travolta publicó un mensaje en el que expresó: "La gente dice que estoy gorda y yo estoy orgullosa de mí y si no te gusta, no mires". Así mismo sacó fuerzas para despedir a su madre y publicó en Instagram un mensaje alentador: "Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú. Cualquiera que tenga la suerte haberte conocido estará de acuerdo en que tenías una luz propia".