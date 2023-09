La imperdonable traición a Kevin Costner: quién es el nuevo novio de su ex

El polémico divorcio de Kevin Costner con Christine Baumgartner sumó por estas horas un nuevo capítulo que demuestra que el actor no está dispuesto a ceder en el arreglo económico que se está dirimiendo en la justicia. Ahora todos los cañones apuntan no sólo a su ex, sino también al supuesto nuevo novio de ella.

El inesperado divorcio de Kevin Costner explotó a principios de mayo, luego de darse a conocer la noticia de manera abrupta y todo un conflicto de fondo. La guerra comenzó desde entonces, en un contexto judicial dentro del cual surgen novedades a cada momento.

El intérprete acusó a su exesposa de comportarse de mañera engañosa respecto a sus ingresos, asegurando que esta lucha económica que lleva adelante no es como ella alega, “en un intento para conseguir más dinero para la cuota alimentaria de los chicos”.

Kevin Costner ha acordado pagar $ 129.0000 al mes en pensión para los hijos que tiene con Christine Baumgartner -Cayden (16 años), Hayes (14 años) y Grace (13 años)-. Sin embargo, ella dice que se necesita más que eso para asegurarse de que sus hijos vivan con comodidad y pidió que se reconsidere esta cantidad de dinero.

Según explicó la diseñadora de modas, quiere que sus hijos sigan viviendo un estilo de vida alto al que tenían antes del divorcio. Argumenta que los adolescentes siempre vivieron en un complejo de la playa valuado entre 65 y 95 millones de dólares, y que están acostumbrados a viajar en vuelos privados y a tener lujosas vacaciones.

¿Cuánto pide en definitiva? Un mínimo de $ 175.000 mensuales, que aún así no será suficiente para tener el acomodado estilo de vida que tenían antes, pero que al menos se estaría acercando a algo parecido.

Kevin Costner dice que su ex está en pareja con un amigo de él, Josh Connor.

Pero la historia tuvo un nuevo capítulo por estas horas, ya que Kevin Costner fue citado este jueves junto a su ex para acordar los pormenores de la manutención. Según cuenta el portal TMZ, el actor se mostró contrariado con la situación porque su ex no estaría siendo clara respecto a sus finanzas.

Además, el intérprete de Danza con lobos la acusó de recibir 20 mil dólares por parte de su supuesto nuevo novio. ¿De quién se estaría hablando? Si bien la identidad no se dio a conocer en estos documentos, el actor asegura que su ex está en pareja con quien fuera un gran amigo suyo, Josh Connor, con quien ella fue vista vacacionando recientemente. Baumgartner por su parte niega este vínculo.