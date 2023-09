La estrella que avergonzó y rechazó a Nicole Kidman

Nicole Kidman es una de las estrellas más destacadas de todos los tiempos. Sin embargo, más allá de su marcado recorrido profesional, también es cierto que resulta ser una de las mujeres más codiciadas y sensuales del mundo. Sin embargo, hubo una noche en la que un presentador de TV la avergonzó en una cita: Jimmy Fallon.

Habiéndose convertido en una de las personas más influyentes del mundo según la revista Times, Nicole Kidman sigue siendo tan talentosa delante de las cámaras como así también un verdadero ícono de la belleza.

El hecho de ser una de las personas más hermosas del planeta hace que no cualquiera se anime a acercarse a ella, sabiendo que la posibilidad de éxito puede ser prácticamente nula. No es una tarea sencilla conquistarla.

Se podría decir que es casi imposible que Nicole Kidman sea la primera en encarar a alguien, y mucho más difícil sería creer que ese alguien se anime a rechazarla. Pero sí, esa persona existe y se llama Jimmy Fallon.

Hoy la actriz está casada desde el 2006 con Keith Urban, pero hubo un período en el que la soltería fue su estado civil -entre el divorcio con Tom Cruise y la boda con el cantante de música country-. En ese momento, ella se interesó en el conductor de TV, uno de los más famosos del mundo, pero las cosas no salieron como esperaba.

Así se reveló en una charla que la estrella sostuvo en The Tonight Show, justamente el programa de Jimmy Fallon. Confesó que su entrevistador de ocasión era su crush, aunque él aseguró nunca haberse dado cuenta de esas intenciones.

Nicole Kidman contó una muy graciosa anécdota como invitada en The Tonight Show.

“Yo solo recuerdo que me gustabas” explicó Nicole Kidman. Ante la sorpresa y emoción del conductor, ella rápidamente lo frenó: “Ahora no. Ahora estoy casada”. Las risas se hicieron presentes en el estudio, pero el humorista no salía de su asombro: “Espera, espera.... ¿qué está pasando?”.

Fue entonces cuando la actriz aclaró que todo surgió cuando un amigo en común de ellos le aseguró que Jimmy Fallon la quería conocer y que la invitaba a su departamento, algo que ella aceptó sin dudarlo. Jimmy Fallon no podía creer la historia que le contaba Nicole Kidman.

“Yo llegué a tu departamento y estabas con una gorra de beisbol, y no hiciste nada cuando me viste. No hablabas, no dijiste ni una palabra”, contaba la intérprete, evidenciando lo muy nervioso que comenzó a ponerse el presentador y sin estar al tanto de que se trataba de una cita.

La cita fue tan desastrosa que Nicole Kidman pensó: “No le intereso. Qué vergüenza”. De hecho llegó a creer que Jimmy Fallon era homosexual, algo que desacomodó totalmente a un conductor que sigue arrepintiéndose por no avivarse de lo que sucedía aquella noche.