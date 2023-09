Ninel Conde presume su cuerpo escultural y se lleva las miradas de todos

Ninel Conde, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la música regional mexicana, continúa cautivando a sus seguidores no solo con su talento artístico sino también con su compromiso con la vida saludable. Originaria de Toluca de Lerdo, esta influyente artista ha logrado consolidar su carrera en la industria musical y, al mismo tiempo, inspirar a miles de personas a llevar un estilo de vida activo y saludable.

En una reciente publicación, Ninel Conde compartió un carrusel de fotos desde Miami que no pasó desapercibido. En este material visual, la talentosa cantante lucía un llamativo conjunto deportivo que resaltaba tanto su belleza como su esculpida figura. Sus seguidores, repartidos por todo el mundo, no tardaron en reaccionar ante esta impactante imagen que dejó boquiabiertos a más de uno.

Ninel Conde marca tendencia con sus rutinas de ejercicios.

Junto a las fotografías, Ninel Conde añadió un mensaje que decía: "Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Mis hermosos, ¿qué les pareció el retoque que me hicieron en @armandeusbrickell? A mi me encantó ¡Estaré leyendo sus comentarios!".

Estas palabras desencadenaron una ola de reacciones en las redes sociales, con numerosos "me gusta" y mensajes que destacaban tanto su belleza actual como sus logros en la industria musical. Sin duda, Ninel Conde sigue siendo una influencia positiva para sus seguidores en todo el mundo.

Ninel Conde es uno de los personajes más queridos de la farándula azteca.

Además de compartir momentos desde la playa, la artista también utilizó sus historias de Instagram para mostrar una sesión de fotos que realizó para una importante marca de ropa. Como apasionada del fitness, Ninel Conde constantemente brinda consejos a sus seguidores, inspirándolos a adoptar un estilo de vida activo y saludable en sus propias vidas. Su compromiso con la salud y el bienestar la ha convertido en un referente en este ámbito, demostrando que es posible combinar el éxito en la música con una vida saludable.