Así fue el enorme susto que se llevaron Sergio Ramos y Pilar Rubio

El pasado 20 de septiembre, mientras Sergio Ramos y Pilar Rubio cumplían cada uno con sus compromisos profesionales, unos delincuentes entraron a su casa en Sevilla cuando se encontraban en el interior de la vivienda sus cuatro hijos con las personas que están a su cuidado.

Los pequeños, con edades entre 9 y 3 años de edad, afortunadamente no sufrieron ningún daño, pues según las investigaciones de la Policía Judicial los ladrones entraron sigilosamente a la finca La Alegría y no tuvieron contacto ni con ellos y tampoco con las cuidadoras.

Pilar Rubio y Sergio Ramos con sus hijos.

Según los datos que arrojó la Policía Judicial es que los delincuentes accedieron a una zona de la mansión de Pilar Rubio y Sergio Ramos y cargaron con todo. Se llevaron objetos de valor como relojes, joyas, ropa de marca y también dinero en efectivo, que aún no se especifica la cantidad. De hecho, Sergio Ramos fue quien se percató de la situación tras regresar del partido.

Al parecer el robo en la finca de Sergio Ramos y Pilar Rubio tuvo que ser bien estudiado, pues es difícil entrar a la casa ya que tiene dos entradas principales y dos verjas de acceso. Además cuentan con extremas medidas de seguridad y la vivienda está rodeada de un muro de tres metros de hormigón.

Pilar Rubio y Sergio Ramos pasaron un gran susto.

Esta no es la primera vez que roban en una propiedad de Sergio Ramos. En 2012 cuando el futbolista jugaba en el Real Madrid, vivía en Conde Orgaz. Fue allí donde irrumpieron los asaltantes, mientras él se encontraba en compañía de su hermano. El robo no fue violento y no hubo ningún enfrentamiento.