La ex de Peso Pluma muestra sus impresionantes curvas con un diminuto bikini

La ex novia de Peso Pluma, Jeni de la Vega, ha dejado a todos boquiabiertos al lucir sus impresionantes curvas en un diminuto bikini. Con una mirada arrolladora, no hay quien apague tanta exuberancia junta en Instagram. Esta modelo no solo capta la atención con su figura estilizada, sino que ahora se encuentra en el centro del huracán, porque en el programa “Chisme no like” dio detalles de su boda con el polémico actor de “Atrévete a Soñar”, Eleazar Gómez, que será a principios de 2024.

La ex de Peso Pluma es conocida por su dedicación al fitness y su estilo de vida saludable. Ella trabaja arduamente para mantenerse en forma y esto se refleja claramente en su figura esbelta y tonificada. Su reciente aparición en un diminuto bikini ha dejado claro que todo ese esfuerzo valió la pena.

Mira el video

Para mantenerse en forma, la ex de Peso Pluma sigue una rutina de ejercicios regular que incluye entrenamiento cardiovascular, levantamiento de pesas y ejercicios de resistencia. Además, también se enfoca en una alimentación equilibrada y saludable que le proporciona los nutrientes necesarios para mantener su energía durante sus intensas sesiones de entrenamiento.

A su paso por el popular programa de “Chisme no like”, la ex de Peso Pluma fue interpelada por la presentadora acerca de su relación con Eleazar Gómez, quien es ampliamente conocido por atentar de manera violenta contra sus exparejas, y le preguntó si tenía miedo de que la golpeara, y ella contestó que su experiencia ha sido toralmente distinta y que además tiene sus límites bien definidos.

A Jeni de la Vega le gusta dominar.

“Yo no voy a defender a nadie ni voy a meter las manos al fuego por nadie, yo hablo conforme a mi experiencia y lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente y es con lo que me quedo, a parte yo estoy tranquila porque tengo mis límites muy claros, si llego a ver que Eleazar se llega a poner violento voy a ser la primera que voy a decir ‘hasta aquí’, jamás me voy a quedar callada, no soy una mujer sumisa tampoco, entonces por ese lado estoy tranquila”, dijo la ex de Peso Pluma. Así que cualquier cosa puede suceder.