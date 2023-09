Samadhi Zendejas luce su cuerpo al natural desde las calles de New York

La reconocida figura del espectáculo mexicano, Samadhi Zendejas, ha acaparado la atención de sus seguidores en redes sociales a través de una serie de publicaciones que reflejan su versatilidad y carisma en el mundo virtual. Además de ser una brillante actriz, ella es una excelente modelo.

Desde su perfil en Instagram hasta su perfil, Samadhi Zendejas ha dejado en claro que su talento no tiene límites, destacándose tanto en la actuación como en el modelaje. Su primera publicación en esta serie de impactantes posts la llevó a las historias de la red social de la camarita, donde compartió un video que la mostraba deslumbrante mientras da una entrevista. El look elegido por la artista mexicana no solo resaltó su belleza, sino que también exhibió su figura esbelta, un testimonio de su compromiso con un estilo de vida saludable.

En este material audiovisual, Zendejas lucía una blusa blanca y un pantalón que capturó la atención de sus seguidores, reafirmando su estatus como una de las personalidades más populares en el país azteca. No cabe duda de que Samadhi Zendejas se ha convertido en un referente para quienes buscan inspiración en cuanto a la vida saludable y el estilo.

En otro ámbito, en su feed de IG, Samadhi Zendejas compartió un video que pertenece a una campaña de publicidad que realizó para una importante firma de indumentaria. En el material audiovisual, la popular actriz mexicana aparece luciendo un look que enalteció su físico tonificado mientras camina por las calles de New York.

Samadhi Zendejas sigue siendo una figura que brilla tanto en el mundo virtual como en la pantalla, consolidando su lugar en la industria del entretenimiento y generando expectativas emocionantes para su próximo proyecto televisivo. El próximo 13 de octubre se estrena la telenovela Vuelve a mí, que tiene como protagonistas a la popular azteca y a William Levy.