Adamari López causa sensación en redes sociales tras su aparición junto a su mejor amigo Carlitos Pérez-Ruiz

Si bien Adamari López se alejó de las pantallas desde su salida de Telemundo en abril pasado, no ha perdido contacto con sus fanáticos, con quienes sigue en contacto a través de sus redes sociales. Y es que a la carismática conductora le encanta escenificar divertidos momentos y compartirlos con sus seguidores, como ocurrió recientemente con su querido amigo Carlitos Pérez-Ruiz.

Adamari López y Carlos Pérez-Ruiz protagonizaron un divertido sketch.

Adamari López y su manager causaron sensación en las redes sociales al protagonizar un video juntos interactuando como si fueran una pareja de esposos. "Mi amor, ya se acerca mi cumpleaños ¿me puedes regalar un teléfono nuevo?", comienza diciendo la puertorriqueña en el material publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 8,8 millones de seguidores de todas las latitudes.

Los fans celebraron la actuación de Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz.

Siguiendo con la actuación Carlitos entra en papel de esposo de Adamari. "¿Uno nuevo? ¿Y el otro?", se cuestiona. "El otro dijo que me va a regalar unos zapatos", responde López haciendo un gesto de culpa.

Mira el video

Como era de esperarse, el cómico sketch de Adamari y Carlitos arrancó las carcajadas y reacciones de sus fans quienes no dudaron en enviarles mensajes celebrando su actuación. "Jajaja, Adarami eres la mejor", "buenísimo", "Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz me encantan los dos. Se les quiere", "este par me hacen el día con sus cosas", "¿La pregunta es quién es el otro? Adamari López", "ahhh caray, jajaja. ¡¡¡¡Ya valió Ada!!!!", "Adamari López eres tremenda jajaja me súper encantó", "entre broma y broma son reales en lo que hacen y lo que dicen", "me muero viéndolos y escuchando cada cosa que dicen" y "jajaja, se la pillaron por confundir la vaina", fueron algunos de los comentarios que recibieron los famosos de parte de sus admiradores.