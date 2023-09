La carta que le escribió el hijo ilegítimo de Julio Iglesias por su cumpleaños

Julio Iglesias está a punto de celebrar un nuevo aniversario de vida. Este sábado 23 de septiembre, el artista español más internacional estará cumpliendo 80 años y lo festejará rodeado de su familia en Bahamas, situación que nos lleva a la contundente carta que su hijo ilegítimo, Javier Santos, le escribió para este día.

Desde hace ya varios años que Javier Santos está batallando un arduo proceso legal con la idea de demostrar que Julio Iglesias es su padre, tal y como ha desvelado en una carta escrita y a la que ha tenido acceso la revista Semana.

Julio Iglesias y Javier Santos, una historia que lleva años de lucha ante la Justicia.

Si bien es cierto que la carrera del español dentro de la música siempre ha estado situada en el centro de todas las miradas, también hay que destacar la importancia que logró su vida amorosa para el mundo mediático, sumergido en varios romances a lo largo de su vida y considerado como un seductor nato.

El cantante tuvo dos matrimonios. El primero con Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos, Chábeli, Julio José y Enrique; para luego casarse por segunda vez con Miranda Rijnsburger, con quien tuvo otros cinco hijos: las mellizas Victoria y Cristina, Miguel Alejandro, Rodrigo y Guillermo.

A estos ocho hijos reconocidos podría sumarse uno más, Javier Santos, quien nació en 1976 fruto de la fugaz relación que el cantante tuvo con una bailarina. Desde 1991, el hombre que ahora tiene 47 años lucha en la Justicia para ser reconocido.

Su única aspiración es sentarse a su lado y tener una conversación profunda, que no solo abarque el tiempo que ambos han estado separados, sino hablar de un futuro en común. Por eso, su abogado dio a conocer una carta que le escribió para este día:

Julio Iglesias tiene siete hijos, aunque podría haber un noveno.

"Ha conseguido demostrar que la genética lo considera hijo, aunque la justicia todavía no. No quiere dinero, lo único que busca es un encuentro con su padre, poder hablar... En el año 2017 consiguió la tranquilidad de saber que tenía un padre que se llama Julio Iglesias. Desearía seguir los pasos del cordobés y de Carlos Baute en la paz alcanzada entre padres e hijos".

"Hace un ofrecimiento de ayuda a hijos no reconocidos por sus padres. Sería inmensamente feliz si su padre lo oyera. Le cuesta trabajo comprender que haya padres que no le den una oportunidad a los hijos rechazados. Pudiera ocurrir que, por razones de salud, Julio Iglesias y Javier Santos se necesiten". Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, y su eterna lucha legal.

"Antes de empezar esta contienda judicial intentó, hasta la saciedad, hablar con Julio Iglesias para solucionar el problema. Tras el fracaso de arreglar la situación, sintió que era muy fuerte tener un ADN del 99 % de filiación y no acudir a la vía judicial. Javier sigue esperando que este problema se solucione, aunque tenga que renunciar a mucho".