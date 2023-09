A sus 40 años recién cumplidos, Carmen Villalobos presume su cuerpo escultural desde el gimnasio

Carmen Villalobos está en boca de todos al compartir en sus cuentas oficiales un nuevo material audiovisual desde el gimnasio. Miles de fans, como así también importantes medios de noticias referidas al mundo del espectáculo, quedaron impactados por el excelente estado físico que posee la talentosa actriz.

En las famosas historias de Instagram, Carmen Villalobos, compartió una serie de videos desde el gimnasio. En los clips se puede ver a la nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, lucir un conjunto deportivo que se compone un top y una calza de color negra que se destaca por ser entallada al cuerpo.

Mira el video

Este detalle del look que vistió Carmen Villalobos, no solo enalteció su exuberante belleza, sino también su cuerpo escultural. Ella es una persona que diariamente se cuida con una estricta dieta de alimentos y una exhaustiva rutina de ejercicios. Sin lugar a dudas, los 40 que cumplió este año le sientan de maravillas.

En los videos se puede ver a Carmen Villalobos realizar diversos ejercicios para trabajar brazos, piernas y glúteos. La destreza física que posee la popular colombiana dejaron a más de uno con la boca abierta. Claramente, las fanpage dedicadas a la actriz compartieron sus clips en sus perfiles.

Mientras que en su feed de la mencionada red social de la camarita, la última publicación de Carmen Villalobos consiste en un video con un mensaje que dice: “Mis niñas bellas, en esta temporada de amor y amistad, les quise subir este video solo para recordarles que TODOS los días son de amor para nosotras, todos los días pueden estar llenos de color y son especiales y que solo de nosotras depende que así sean. Yo por ejemplo amo cambiar de look porque de esa manera me siento feliz, hermosa y lista para celebrar esos momentos que me llenan de color”.